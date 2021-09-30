AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti taşkından etkilenen mahalleyi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İl Başkanlığı heyeti, geçen hafta meydana gelen taşkından etkilenen Seyrantepe Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve partililer, taşkından zarar gören mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Selin yaşandığı andan itibaren Tuşba Belediyesi, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'nin yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Türkmenoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mahallesi kısa sürede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Selden dolayı oluşan enkaz kısa sürede kaldırıldı. Şuanda tüm kurumlarımızla Seyrantepe'de yaşanan sıkıntılı süreci atlattık. Bugün de teşkilat ve belediye başkanlarımızla geldik. Kurumlarımızın çalışmalarını yerinde inceledik. Muhtarımız ve vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Hızlıca eksiklikler görüldü. Bunların giderilmesi hususunda gerek alt yapıdan sorumlu VASKİ ekiplerimiz gerekse caddelerin biran önce yıkanması için Tuşba Belediyemiz ve DSİ kanal temizliğini hemen gerçekleştirdi. 98 hanede irili ufaklı zararlar var. 5 ailemizi de bölgeden alarak farklı bir yerde iskanını gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan dolayı tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."