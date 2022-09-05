AK Parti Van İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Van İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi

05.09.2022 14:48
AK Parti Van İl Başkanlığı istişare toplantısı düzenledi

AK Parti Van İl Başkanlığı, seçim çalışmaları kapsamında istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Van İl Başkanlığı, seçim çalışmaları kapsamında istişare toplantısı düzenledi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandıklarını söyledi.

Sahada gece gündüz çalıştıklarını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan üye kayıtlarımızı yapıyor, diğer taraftan da kırsal bölgelerde ve şehir merkezinde vatandaşlarımızla buluşuyor, dertleriyle hemhal oluyoruz. Ötekileştirmeden, kimseyle polemiğe girmeden yolumuza devam etmeliyiz. Bu teşkilat hizmet yeridir. Oturduğumuz koltuklara değer katmalıyız. Bu davaya ne kadar emek verirseniz o kadar parçası olursunuz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Birey olarak hatalı olabiliriz, eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Şahsi hatalardan dolayı bize küsenleri anlarız ancak hizmet noktasında davaya, partiye küsülmez. Hatalarım, yanlışlarım olabilir. Siz kıymetli AK davanın erlerinden hatalarımı bana iletmenizi istiyorum. Dışarıda partimize ve şahıslarımıza karşı kurulan tuzaklara hep birlikte karşı koymalıyız. Her zaman partimizin ve davamızın yolunda durmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Gün boyu süren toplantıya, teşkilat üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

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