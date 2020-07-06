AK Parti Van İl Başkanlığı yeni üye çalışması başlattı - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanlığı yeni üye çalışması başlattı

AK Parti Van İl Başkanlığı, yeni üye kayıtları ve üye listelerinin güncellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

AK Parti Van İl Başkanlığı, yeni üye kayıtları ve üye listelerinin güncellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

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Bu kapsamda ilçe koordinatörleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla toplantı yapan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, son yıllarda partilerine olan ilgiyi tescillemek için üye kayıtlarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlatılmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Türkmenoğlu, saha çalışmaları kapsamında startını verdikleri üye kayıt çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Partilerinin Van'da her geçen gün yükselen bir ivme kazandığını dile getiren Türkmenoğlu, "Partimiz ve hükümetimiz, liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 18 yıldan beridir bizleri gururlandıran icraatlar ortaya koymuştur. Bizler saha çalışmalarında hükümetimizin ve partimizin yaptığı eserleri gururla aktaracağız. Halkımıza hatırlatacak ve partimize gönül verenleri çatımız altında toplamaya devam edeceğiz. Tüm teşkilat mensuplarımızla sahaya inecek ve partimize gönül verenleri bularak üye kayıtlarını yapacağız. Çözümün bir parçası olmayanlar, sorunun parçası demektir. Bizler çözümde yer almak isteyen her Vanlıyı bünyemize katmak için çalışacağız." diye konuştu.

Toplantı, diğer katılımcıların yapılacak üye kayıt çalışmaları hakkında görüşlerini bildirmeleriyle sona erdi.

Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanlığı yeni üye çalışması başlattı - Son Dakika

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