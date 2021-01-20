AK Parti Van İl Başkanlığından "Kapıköy" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanlığından "Kapıköy" açıklaması

20.01.2021 12:11
AK Parti Van İl Başkanlığından

AK Parti Van İl Başkanlığından, son günlerde kentte bazı çevrelerce, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kapalı olmasının bahane edilerek AK Parti ve milletvekilleri hakkında olumsuz algı operasyonu yürütüldüğü bildirildi.

AK Parti Van İl Başkanlığından, son günlerde kentte bazı çevrelerce, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kapalı olmasının bahane edilerek AK Parti ve milletvekilleri hakkında olumsuz algı operasyonu yürütüldüğü bildirildi.

İl başkanlığından yapılan açıklamada, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 15 Şubat 2019'da Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve 24. Dönem Van Milletvekili Fatih Çiftçi'nin gayretiyle, yap-işlet-devret modeli kapsamında modernize edildiği anımsatıldı.

AK Parti'nin bütün kurumlarıyla ve teşkilatlarıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasını sağladığı belirtilen açıklamada, bundan sonra gümrük kapısının transit geçişe hazır hale getirilmesinin en önemli konulardan biri olduğu aktarıldı.

Modern bir sınır kapısı hüviyetine kavuşturulan Kapıköy'ün salgının ortaya çıkmasının ardından alınan kararla yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapıköy Gümrük Kapısı siyasi veya ekonomik sebeple kapatılmamıştır. Pandemi Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde Van halkının canı ve sağlığı gözetilerek kapatılmıştır. Pandemi sürecinde sadece 2020 yılı içinde hükümetimiz Sosyal Destek Programıyla çeşitli alanlarda esnaf ve tüccarlarımızın, dar gelirli vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemesi için kira katkıları da dahil Van ilimizde 215 bin kişiye 474 milyon lira destek sağlamıştır. KOSGEB destekleriyle yıl içinde toplam da 1032 işletmeye 20 milyon 864 bin 191 lira destek ve kredi faiz desteği verilmiştir. DAKA tarafından toplam yatırımcılara 14 milyon 856 bin lira hibe destek sağlanmış, 6 büyük proje hayata geçirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yatırım ve teşvik paketleri kapsamında ilimize 162 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır. İŞKUR vasıtasıyla kısa çalışma ödeneği yoluyla on binlerce hemşerimize destek verilmiştir."

Son günlerde sınır kapısının açılmasına yönelik kampanyaların samimi girişimler olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terör örgütlerinin çevrelerinde gezinen, gazete manşetlerine resimleriyle birlikte çıkan, Van'a zerre kadar faydası olmayan, bu şehirde dikili tek ağacı dahi bulunmayan kişi ve örgütlerin amacı ise masum istekler üzerinden şehirde kaos çıkarmaktır. Van'a zarardan başka faydası olmayan kripto kimlikli örgüt sevicilerine, amaçlarını bilmeden, masumane şekilde destek veren bazı meslek gruplarının, AK Parti aleyhtarlığına dönüştürülmek istenen bu kampanyaya destek vermesi kentin gelişmesinin önünde bariyer olmaktadır. Esnaf ve tacirlerimizin dükkanlarını yağmalayan, iş yerlerini kapattıran, bankaları ateşe veren, Vanlı tüccar ve iş insanlarından haraç alan ve bu paraları terör örgütlerine aktaran çevrelerin siyasi kampanyasına destek vermek ayrıca teröre ve yandaşlarına destek vermektir. Kapıköy'ün açılması elzemdir. Ancak bu talep, siyasi tavırlar sebebiyle menzilinden çıkarılmıştır. İran tarafının duruma bakış açısı ortaya konmadan, kapının sadece Türkiye tarafından tek taraflı kapatıldığı şeklinde oluşturulmak istenen algı, bilgisizliğin ve olsa olsa şovmenliğin ürünüdür. Kapıköy, kişilerin kendilerini ön plana çıkarmakta kullanacakları konu değildir, olmamalıdır. AK Parti Van İl Teşkilatı olarak, şehri ve insanımızı ilgilendiren tüm konularda, dün olduğu gibi bugün de milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve tüm teşkilatları ile Vanlıların her daim hizmetinde olduğumuzu ifade ediyor, memleketimizin gelişmesi ve kalkınması için gelecek tekliflere, projelere ve faaliyetlere duyarlılık göstereceğimizi belirtiyoruz."

AK Parti, Türkiye, Kapıköy, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanlığından 'Kapıköy' açıklaması - Son Dakika


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