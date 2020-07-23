AK Parti Van İl Başkanlığından üye seferberliği - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, başlattıkları yeni üye kaydı ve üye listelerinin güncellenmesi çalışmaları kapsamında şu ana kadar yapılan üye kaydının yarısı kadar yeni kaydın yapıldığı bildirildi.

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan Türkmenoğlu, siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu söyledi.

Siyaset'in belli idealler ile hedefler doğrultusunda gönül birliğinin oluştuğu bir arena olduğunu belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için genç kardeşlerimizin AK Parti'de siyaset yapmak için yaptıkları başvurular bizleri çok mutlu etti. Üyelik kaydı tamamen gönüllülük esasına bağlıdır. Van olarak arzu ettiğimiz noktaya adım adım ilerliyoruz. 18 yıldır kurulan AK Parti Van teşkilatımıza 17 yılda yaptığımız üye sayısının yarısını 1 Temmuz'dan bugüne kadar yaptık. Müthiş bir katılım ve gönül birliği var. Üyelik yaptıran herkese teşekkür ediyorum."

Türkmenoğlu, Türkiye'nin var olan hedeflerinin de tek tek hayata geçirildiğini söyleyerek, bunlardan birinin de Ayasofya'nın ibadete açılması olduğunu aktardı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan da gençlerin partiye üye olmasının sevindirici ve umut verici olduğunu dile getirdi.

Çalağan, "Bugün partimize gelerek üye olmak isteyen gençlere teşekkür ediyorum. Yarın bizim için çok önemli bir gün. 86 yıl sonra Ayasofya'da cuma namazı kılınacak. Bu da biz gençler için çok önemli bir gelişmedir." dedi.

Partiye üye olan eski devlet memurlardan Osman Ayşin de "Genç kardeşlerimizin bugün partiye gönül vermeleri ve üye olmaları beni mutlu etti. Ben 40 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra bugün gençlerimizle birlikte burada partiye üye olmak ve sizlerin yanında olduğumuz için mutlu oldum. Bu bir davadır. Memleketimizin birliği, beraberliği için bizlerin olmazsa olmazıdır. Hepimiz bir gemiye binmişiz ve karaya sağlam ulaşması için gayret göstermemiz gerekmektedir. Kendisini dünyaya kanıtlamış bir liderimiz var. O liderin arkasında yürümek ve kendisine destek vermek bizler için bir onurdur." ifadelerini kullandı.