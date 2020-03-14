AK Parti Van İl Başkanşığı koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanşığı koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanşığı koronavirüse karşı dezenfekte edildi

28 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

AK Parti Van İl Başkanşığı koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Özel kıyafetli ekipler, parti binasındaki çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı.

Dezenfekte işlemlerinin periyodik olarak süreceği ve binanın ortak alanlarına sıvı el dezenfektanları yerleştirileceği bildirildi.

Öte yandan Başkale, Gürpınar ve Gevaş'ta yapılması planlanan ilçe kongreleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri
16:58 Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava...
16:58 Havza'da eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapılıyor
16:56 Ağaçta mahsur kalan papağan "Muzo"yu itfaiye kurtardı
16:56 Antalya'da "yol verme" kavgasında bir kişi silahla vuruldu
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:01:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Van İl Başkanşığı koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]