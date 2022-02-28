AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Duran'dan 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizin demokrasisinde büyük yaralar açan 28 Şubat'ı 25. yılında bir kez daha kınıyoruz." dedi.

Duran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin siyasal tarihinin darbelerin ağır bedelini ödemiş travmalarla dolu siyasal ve toplumsal bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Yaşanan her darbenin Türkiye'yi daha da geriye götürdüğünü, demokrasiyi kesintiye uğrattığını, özgürlükleri askıya aldığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizde 27 Mayıs 1960'da başlayıp 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kadar ki süreç, milletimize ve demokrasimize yönelen suikastlerdir. 28 Şubat darbesi de demokrasi tarihimize 'postmodern darbe' olarak geçen karanlık bir dönemdir. Milletin vicdanında derin yaralar açan 28 Şubat süreci, demokrasiye ve sivil siyasete yönelik bir suikast olarak gerçekleşmiş, milletin iradesine olduğu kadar kalkınma çabasına da engel olmuş gerici ve ilkel bir tertiptir. 28 Şubat'ta kadınların ve kız çocuklarının en temel hakkı olan eğitime erişimine acımasızca set koyanlar, bugün kimseye kadın hakları dersi vermeye kalkmasınlar. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat'ın failleri, kız çocuklarının okulların kapısında akıttıkları gözyaşlarında boğulmuşlardır. Birtakım siyasi mühendislik projeleri ile Türk siyasetini manipüle etmeye çalışan 28 Şubatçılara en büyük dersi 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimde 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek AK Parti'yi iktidara taşıyan milletimiz vermiştir."

Milletin, büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere tıpkı 28 Şubat ve 15 Temmuz'da olduğu gibi her zaman "dur" diyeceğini ve taviz vermeyeceğini ifade eden Duran, milletin her seçimde büyük teveccüh gösterdiği AK Parti'nin 12 Eylül başta olmak üzere tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağladığını kaydetti.

Yeni yönetim sistemiyle siyasal yapılarını güçlendirilerek vesayetin tümüyle yok edildiğini aktaran Duran, "Böylece demokrasimiz, tarihindeki kara lekelerden kurtarılarak vatandaşlarının eşit haklara sahip bir yapıya kavuşturulmuştur. Ülkemizin demokrasisinde büyük yaralar açan 28 Şubat'ı 25. yılında bir kez daha kınıyoruz. Siyasi mühendislik projeleri ile Türk siyasetini manipüle etmeye çalışanlar şunu bilsin ki, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, millet iradesinin saygınlığına asla gölge düşürmeyecek ve demokrasimize yapılan her türlü müdahaleye en sert karşılığı aziz milletimizle birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.