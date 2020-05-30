AK Parti Van Milletvekili Arvas'ın Çaldıran ziyareti - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Arvas'ın Çaldıran ziyareti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çaldıran ilçesini ziyaret ederek yetkililerden ilçe hakkında bilgi aldı.

AK Parti Van Milletvekili Arvas'ın Çaldıran ziyareti, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çaldıran ilçesini ziyaret ederek yetkililerden ilçe hakkında bilgi aldı.


Bir dizi ziyaretlere bulunmak üzere Çaldıran ilçesine gelen milletvekili Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve partililer tarafından karşılandı. Burada muhtar ve halkla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen milletvekili Arvas, buradan Çaldıran Belediye Başkanlığına geçti. Başkan Şefik Ensari tarafından karşılanan Arvas, ilçenin sorun ve talepleri konusun da bilgi alışverişinde bulundu.AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas burada yaptığı konuşmada, "Van'da yaptığımız ilçe ziyaretlerimizin temelinde hizmet bulunmaktadır. Amacımız ilçelerimizi ziyaret ederek yetkililerinden sorun ve taleplerini yerinde görmek, zamanında sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu günde Çaldıran ilçemizde ilçe başkanlığımız ve muhtarlarımızla bir araya gelerek halkımızın sorun ve taleplerini dinledikten sonra İlçe Belediye Başkanımız Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ettik. Burada başkanımızla ilçemizin genel sorun ve taleplerini ve yapılması gereken hizmetleri paylaştık. Çaldıran ilçemizde AK Parti döneminde daha önce ciddi anlamla kangrenleşmiş sorunlar çözüldü. Hükümetimiz ilçe devlet hastanesinden Abdalağa Göleti, üniversite, doğalgaz ve Çubuklu Barajı gibi birçok gecikmiş hizmet çözüldü. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızdan daha iyi yönetecek biri varsa bizlerde onu destekleyelim. Dünyanın bu günkü konjöktöre bakıldığında Erdoğan'sız bir Türkiye düşünülemez. Belediye başkanımızın bizlere ilettiği sorun, taleplerine anında müdahale ederek belediyemizin yapmak istediği proje hizmetlerini zamanında bakanlıklara ileterek çözme noktasında çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.


Çaldıranı tarihine yakışır biçimde hizmetlerin ulaşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Arvas, "AK Partinin temelinde doğruluk ve hizmet vardır. Eskiden devlet halkına sahip çıkamaz haldeyken bu gün sağlıkta, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda büyük reformlar gerçekleştirerek halkına hizmet ederek sahip çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti teşkilatı ile birlikte korona virüs süresince yaptığı çalışmalar dünya kamuoyunda takdirle karşılanırken dünya sıralamasında ilk onlarda yer aldık. Amerika gibi ülkelerin sağlık sektörü çökerken vatandaşına sahip çıkamaz hele geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız halkına sahip çıkarak pandemi dönemini en güzel şekilde yöneterek halkımızın gönlünü fethetti, bu ancak güçlü bir lider ve halkın desteğini arkasına almış bir iktidar tarafından yapılabilecek hizmetlerdir" diye konuştu.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise "AK Parti Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'ın bizleri ziyaretlerinden büyük mutluluk duymaktayız. İlçemize yapılan hizmetlerde her zaman yanımızda olduklarını bilmek bizlere güç vermektedir. Yaptığımız hizmetler de projelerde her zaman milletvekillerimiz bizim ve halkımızın yanında oldular. Vekilimiz her zaman bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmadılar. Bu günde vekilimiz Abdulahat Arvas bizleri ziyaret ettiler burada ilçemizin sorun ve taleplerini paylaştık. Bir buçuk yıllık belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin brifingini kendilerine sunduk. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman halkımızın menfaatine olabilecek hizmetleri yaptık. Atandığımız günden bu güne kadar 32 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol ve 40 kilometre stabilize yol ile birlikte yollara 2 bin 900 metre koruge boru döşedik. Taziye evi, okul, cami gizi yerlere yaptığımız yardımlarla birlikte öğrencilerimize eğitim desteği ve kırtasiye yardımların da bulunarak kayak severlere termal kayak merkezimizde hizmet verdik" dedi.


Belediyeye geldikleri ilk günden bu güne kadar tasarruf tedbirlerini uyguladıklarını belirten Başkan Ensari, "Daha önceki başkanlarımız döneminde bir çok hizmet ihale ile satın alınırken, bizler kendi imkanlarımızla bu hizmetleri halkımıza sunarak belediyemizin bütçesin de 3 milyon liranın kalmasını sağladık. Bu tasarrufta elde ettiğimiz paralarla haklımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Halkımızın ambulans hizmetinden karla mücadele ve gıda yardımlarına kadar her türlü hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayında muhtaç ailelerimizin sofrasına gün de üç çeşit sıcak yemek ikramında bulunduk. Ramazan ayında 600 ailemize sıcak yemek ikramımız olurken, 2 bin ailemize Ramazan kolisi vererek pandemi döneminde ilçemizi baştan sona dezenfekte çalışmaları ile birlikte maske eldiven ve kolonya ikramız oldu. Bu süreçte karantinaya alınan 3 mahallemizin de dezenfektan ihtiyaçları karşılanırken cadde ve sokaklarımız sabunlu tazyikli sularla yıkandı. Her alanda halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz bizler halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsedik hedefimiz gelecekte ki projelerimizi hayata geçirerek çaldıranı yaşanabilir bir kent haline getirmektir" diye konuştu.


Milletvekili Arvas ve Belediye Başkanı Ensari beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte Çaldıran Kaymakamlığına geçerek Kaymakam Adem Can ile bir araya geldiler. İlçenin genel sorunları, asayiş ve halkın huzurlu yaşaması için sorunlar masaya yatırıldı. Çaldıran Kaymamı Adem Can, milletvekili Abdulahat Arvas'ın ziyaretinde duydukları memnuniyeti diler getirerek, Milletvekilimiz ve belediye başkanımız ile birlikte bir araya geldik. İlçemizin genel sorunları ve yapılan ve yapılması gereken hizmetleri paylaştık. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman vatandaşının yanında yer alarak çeşitli hizmetlerde bulunmaya devam ediyor. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında yer aldı almaya da devam edecek. Bizim tek bir amacımız var Çaldıran tarihine şanına yakışabilecek hizmetleri sunarak halkımızın refahı ve güven için de yaşamasını sağlamaktır" dedi.


Kaymakam ve gelen misafirlerle çektirdikleri hatıra resimlerinin ardından milletvekili Arvas ilçeden ayrıldı. - VAN

Milletvekili, AK Parti, Çaldıran, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 05:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti Van Milletvekili Arvas'ın Çaldıran ziyareti - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler         
23:13
Ahmet Hakan Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi         
23:00
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı         
22:18
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı         
22:03
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi         
21:29
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi         
21:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı         
21:09
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı         
21:07
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü         
20:39
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı         
20:31
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu         
20:21
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı         
19:57
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor         
19:47
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı         
19:47
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü         
19:45
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı         
19:28
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu         
19:02
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek 1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek         
18:52
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı         
18:38
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak         
18:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı         
18:27
Çin, koronavirüse karşı Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi         
18:20
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet         
18:15
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi         
17:39
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu         
17:33
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse         
17:10
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı         
16:58
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 23:29:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Van Milletvekili Arvas'ın Çaldıran ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]