AK Parti Van Milletvekili Arvas'ın kayın validesi vefat etti - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas'ın kayın validesi Binnaz Arvas hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Van'daki hastanede vefat eden 72 yaşındaki Binnaz Arvas için ilçedeki Merkez Kara Yusuf Paşa Camisinde cenaze namazı kılındı.

Arvas'ın cenazesi ardından Nişancı Mahallesi'ndeki Arvasi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Törene, milletvekili Arvas'ın yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Gülaçar, İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından Bilmez ve beraberindekiler, milletvekili Arvas'a baş sağlığı diledi.