AK Parti Van Milletvekili Arvas öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Arvas öğrencilerle bir araya geldi

VAN - AK Parti Van Milletvekili Abdullahahat Arvas, Van'ın Erciş ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili Abdullahahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Erciş Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Burada öğrencilerin sorunlarını dinleyen Arvas, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra Erciş Muhammet Safitürk Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret eden Arvas ve beraberindekiler, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip, başarılar dileyen Arvas, kendilerine kaynak kitap hediye etti. Burada öğrenciler tarafından hazırlanan 'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele' sergisinin açılışını gerçekleştiren Arvas, öğrenciler tarafından çizilen resimleri tek tek inceledi.

Programa, AK Parti Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Fatih Köroğlu katıldı.