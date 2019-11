AK Parti Van Milletvekili Gülaçar, Kadıköy'de başörtülülere yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Osman Nuri Gülaçar, Kadıköy'de başörtülülere yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.



Gülaçar yaptığı açıklamada; "Başörtülü kardeşlerimize yapılan saldırılar, yapılış biçimden hareketle sıradan, bireysel olaylar değildir. Dolayısıyla hukuki adımın saldırganın şahsıyla sınırlı kalması geçici bir çözümdür. Bu toprakların asıl değerlerini hazmedemeyen, aşağılık kompleksi ile batıya öykünen ve özendiği batılı değersizlikten daha fazla alçaklaşan bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Her gün tüm ideolojik aygıtlarıyla, medya ve kültür endüstrisi ile bizim topraklarımızda bizim insanlarımıza 'İslam düşmanlığı' aşılanıyor. Bu hikaye yeni değil. Son iki yüzyıldır bu zihniyet işgali ve iğfalini seyrediyoruz. Geçici, gündelik ve kısa vadeli çözümlerle kendimizi kandırmadan tüm imkanlarımızla bu mücadelede her birimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yeni nesillerimizi bu zihniyet işgalinin hedefinden kurtarmak istiyorsak başta devlet olmak üzere hükümet, muhalefet, sivil toplum örgütleri, ilim adamlarımız ve her bir ferde kadar bu sorumluluğun farkında olarak uzun vadeli çözümler üretmemiz gerekir. Saldırıya uğrayan kardeşlerimize geçmiş olsun. Asla yalnız değilsiniz. Umarım bir daha böylesine aşağılık saldırılar yaşanmaz" dedi.