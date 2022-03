AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "Biz neden 'Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' diyoruz. Çünkü Kürt sorununun müzakere yöntemleri ile çözülmesine terör engel olmuştur." dedi.

Kartal, İstanbul'da bir süre önce gerçekleştirilen Van Dernekleri Federasyonu seçimi sırasında HDP'lilerin partisine yönelik söylemleri nedeniyle yaşanan tartışmayla ilgili açıklamada bulundu.

Partisinin Van İl Başkanlığı binası önünde, gazetecilere açıklama yapan Kartal, İstanbul'daki Van Dernekleri Federasyonu seçimi sırasında bazı tatsız hadiselerin yaşandığını anımsattı.

Dernek seçiminin bir dostluk ve kardeşlik havasında başladığını belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Yüreği Van için çarpan tüm hemşehrilerimiz birlik ve beraberlik duyguları ile bir araya gelmiş iken HDP Van Milletvekili Sezai Temelli o toplantıyı amacından saptırarak provokatif bazı sözler ile benim bulunduğum bir ortamda partimizi hedef alan konuşmalar yapınca ben de AK Parti milletvekili olarak cevap vermek zorunda kaldım. Aslında konuşmamı toplantının da amacına uygun olarak İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin Van kültürüne, geleneklerine sahip çıkmaları üzerine yapmayı planlıyordum. Ama partimize yönelik haksız ithamlar karşısında bir milletvekili olarak sessiz kalamazdım. Divan başkanı olayları yatıştırması gerekirken bu görevini layığıyla yapmadı. Ben milletvekili seçilmeden önce de milletvekilliği görevim sırasında da her zaman bana iletilen her sorunla canla başla ilgilendim. Herkesin her derdine koştum. Hemşehrilerimin her derdi ile ilgilendim. Ben bu haksızlık karşısında kendimi Van halkının vicdanına emanet ediyorum. Bana yapılan haksızlığı sizlerin vicdanına bırakıyorum."

"Biz neden 'Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' diyoruz. Çünkü Kürt sorununun müzakere yöntemleri ile çözülmesine terör engel olmuştur." diyen Kartal, şöyle devam etti:

"Kürt sorununun üç temel sacayağı olan ret, inkar ve asimilasyon politikaları partimizin 2002 sonrası Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarı döneminde son bulmuştur. Geriye kalan sorunlar ise terör örgütünün statü arayışından ibarettir. Yaklaşık 70 yıldır mecliste olan bir ailenin evladıyım. Binlerce kişinin oyuyla seçilmiş bir milletvekiliyim. Van halkının barışı ve huzuru benim tarihi sorumluluğumdur. Orada beni protesto eden gençlerin hepsi benim evladımdır. Hiçbirisine kırgın değilim. Bugün dahi İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin tırnağına zarar gelse İrfan Kartal olarak en başta ben koşacağım." diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım ise İl Başkanlığı olarak Van halkına ve milletvekilleri Kartal'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Milletvekili Kartal'a gerek HDP yöneticilerinin, gerekse sempatizanları tarafından yapılan saldırının Van halkı ve Türkiye kamuoyu tarafından nefretle karşılandığını vurgulayan Çalım, şunları kaydetti:

"Sivil toplum örgütlerinin kongre ve toplantılarında ideoloji üzerinden halkımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren HDP yöneticileri istismar ettikleri konularda 'Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' diyen İrfan Kartal vekilimize sözlü ve fiili sataşmada bulunarak ağızlarından düşürmedikleri demokrasi ve özgürlükten ne anladıklarını ortaya koymuşlardır. İlk andan itibaren Van halkından ve Türkiye kamuoyundan büyük tepki alan bu saldırı şehrimize ve halkımıza yapılmıştır. Daha önceleri de sosyal medya üzerinden iftira dolu haberlerle Van Milletvekillerimiz Abdulahad Arvas ve Osman Nuri Gülaçar'a yönelik algı operasyonlarını bildiğimiz malum çevrelerin İstanbul saldırısını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."