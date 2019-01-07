AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Vali Bilmez'i Ziyaret Etti
1 saat önce
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
, Van Valiliği
ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez
'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Yeni görevlerinde Vali Bilmez'e başarı dileyen Milletvekili İrfan Kartal, önümüzdeki dönemde kentin ihtiyaçları ve yürütülecek hizmetler noktasında birlikte çalışmaktan da memnuniyet duyacaklarını aktardı.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Vali Mehmet Emin Bilmez, ilin milletvekilleri ile Van'a ve Vanlılara hizmet noktasında uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
AK Partili Selçuk Özdağ, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdi
Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi
17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama