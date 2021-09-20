AK Parti Van Milletvekili Kartal Azerbaycan'da - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın da aralarında bulunduğu heyet, hafta sonunu dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da geçirdi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ında aralarında bulunduğu heyet, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret ettikten sonra Nahçıvan'a geçti. Heyet ilk olarak Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'ı makamında ziyaret ettikten sonra sırasıyla Başbakan, Meclis Başkanı ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi. İkili ve toplu görüşmelerin ardından Kartal ve beraberindeki heyet, başta fuar ziyareti ve Tuz Mağarası Sağlık Merkezi olmak üzere çeşitli incelemelerde bulunarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan temaslarını sürdürdü. Türkiye - Azerbaycan Dostluk Grubu Heyetinin bu hafta içerisinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - VAN