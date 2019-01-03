Son Dakika Haberleri: AK Parti Van Milletvekili Kartal'ın Acı Günü

AK Parti Van Milletvekili Kartal'ın Acı Günü

56 dakika önce

Van'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın ağabeyi Halit Kartal, toprağa verildi.

AK Parti Van Milletvekili Kartal'ın Acı Günü, System.String[]
Van'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın ağabeyi Halit Kartal, toprağa verildi.

Öğle namazı sonrası Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuşba ilçesi Dibekdüzü Mahallesi'ne getirilen Kartal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve Kartal'ın yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:17 Kaynak: AA

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