AK Parti Van Milletvekili Kartal'ın Acı Günü

Van
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
'ın ağabeyi Halit Kartal, toprağa verildi.
Öğle namazı sonrası Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuşba
ilçesi Dibekdüzü Mahallesi'ne getirilen Kartal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine Vali Mehmet Emin Bilmez
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar
, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
ve Kartal'ın yakınları katıldı.