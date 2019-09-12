Son Dakika Haberleri: AK Parti Van Milletvekili Kartal, Van'da hemşehrileriyle bir araya geldi
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AK Parti Van Milletvekili Kartal, Van'da hemşehrileriyle bir araya geldi

50 dakika önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'da hemşehrileriyle buluşmaya, kucaklaşmaya devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili Kartal, Van'da hemşehrileriyle bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'da hemşehrileriyle buluşmaya, kucaklaşmaya devam ediyor.


AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ile alakalı birtakım görüşmeler yapmak üzere gittiği Ankara'dan geri döndü. Van'da çeşitli programlar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve sorunlarını dinleyen Kartal, tüm hemşehrilerinin elini sıkmaya devam ediyor. Ayrıca Kartal, Van'daki bazı kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerini ziyaret ederek, Van'a yapılan ve yapılması planlanan çeşitli yatırımlar, projeler ile ilgili bir takım bilgiler alıyor. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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