AK Parti Van milletvekilleri Kartal ile Arvas, TBMM'de Van'ın ilçe belediye başkanları ile bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Van milletvekilleri Kartal ile Arvas, TBMM'de Van'ın ilçe belediye başkanları ile bir... - Son Dakika

AK Parti Van milletvekilleri Kartal ile Arvas, TBMM'de Van'ın ilçe belediye başkanları ile bir...

6 saat önce

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ile Abdulahat Arvas dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Van ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Van milletvekilleri Kartal ile Arvas, TBMM'de Van'ın ilçe belediye başkanları ile bir..., System.String[]

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ile Abdulahat Arvas dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Van ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.


AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ile Abdulahat Arvas dün TBMM'de Van ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette belediye başkanları ilçelerine gerçekleştirecekleri projeler ve yatırımlar hakkında vekillere bilgiler verdiler. Her iki vekil de belediye başkanlarına tüm proje ve programlara gerekli desteği vereceklerini belirttiler. Buluşmanın ardından belediye başkanları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret eden vekiller, başta Van'a yeni bir futbol stadının yapılması gerekliliğini vurgularken ayrıca şehir ile alakalı talepleri gündeme getirdiler. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - VAN

İrfan Kartal, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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