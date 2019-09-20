AK Parti vatandaşlara aşure dağıttı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı yapıldı.



AK Parti İl Başkanlığı binasının önünde yapılan aşure dağıtımına AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz katıldı.



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, aşurede kullanılan ürünlerin çeşitliliğine işaret ederek, ülkedeki insanların da birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı.



Aşurenin huzura ve barışa vesile olmasını dileyen Altınöz, "İnsanlara hoşgörülü davranmak için çaba sarf etmekteyiz. İşte ne güzel bir araya geldik, aşure tadında. Ülkemizin varlığı için tuttuğumuz oruçlar, pişirdiğimiz aşureler, kestiğiniz kurbanlar, barışa, huzurumuza vesile olur inşallah." dedi.



AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, "Muharrem ayının 10. Günü aşure gününün inanç tarihimizde önemli bir yeri vardır. On muharrem, yani aşure günü birçok peygamber bu günde tebessüme kavuşurken, birçok peygamber bu günde zafere ulaşmış, birçok peygamber için de bugün bir hüzün günü olmuştur. İslam ümmetinin birlik beraberlik kardeşlik ve uhuvvet duyguları maalesef kerbela olayı ile bugünde ilk yarayı almıştı. Ümmetimiz arasında bölünme yezidler eliyle kerbelada ilk olarak sinemizde derin bir yara açmıştı. Bizlere düşen bu yaralı sarmak içinmücadele etmek birliğimizden kardeşliğimizden asla taviz vermemektir. Kerbalayı iyi okumak ve Hz. Hüseyin efendimizin acısını kıyamete kadar kalbimizde taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyor, rabbim muharrem ayına ulaşmayı bize nasip ettiği için ve Hz. Hüseyin efendimizin acısını kalbimizden silinmediği gibi, onu sevgisini kıyamete kadar kalbimizde hissettireceği için hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize de şifalar diliyoruz. Gazilerimiz bizlere emanet. Bu hayır, şehitlerimiz, gazilerimiz ve İslam coğrafyasında mazlum insanlar için olsun. Allah, aşure hayırlarımızı kabul etsin" dedi. - KARABÜK