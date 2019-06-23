Son Dakika Haberleri: AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu (2)
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AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu (2)

55 dakika önce

YSK: OYLAR GEÇERLİYSK, AK Parti ve CHP'nin, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan oy zarflarına ilişkin kararını verdi.

AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu (2), System.String[]

YSK: OYLAR GEÇERLİ
YSK, AK Parti ve CHP'nin, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan oy zarflarına ilişkin kararını verdi. YSK, söz konusu zarflarda kullanılan oyların geçerli sayılmasını kararlaştırdı. Böylece, AK Parti ve CHP'nin, zarflarının mühürlenmesinde gerçekleşen karışıklıkların seçmen iradesini sakatlamadığı gerekçesiyle yaptıkları başvuruyu kabul etmiş oldu.


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:32 Kaynak: DHA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika
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