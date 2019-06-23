Son Dakika Haberleri: AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu (3)
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AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu (3)

49 dakika önce

1'E KARŞI 10 OYYSK, AK Parti ve CHP'nin başvuruları üzerine aldığı kararında, Beykoz İlçe Seçim Kurulu ile Üsküdar 1, 2 ve 3'üncü ilçe seçim kurullarının aynı konuyla ilgili 'Söz konusu oyların geçerli sayılabileceği' yönündeki kararları hatırlatıldı.

AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu (3), System.String[]

1'E KARŞI 10 OY
YSK, AK Parti ve CHP'nin başvuruları üzerine aldığı kararında,  Beykoz İlçe Seçim Kurulu ile Üsküdar 1, 2 ve 3'üncü ilçe seçim kurullarının aynı konuyla ilgili 'Söz konusu oyların geçerli sayılabileceği' yönündeki kararları hatırlatıldı. Kararda, milletvekilliği seçiminde kullanılan sandık kurulu mühürleri ile mühürlenen, başka ilçe seçim kurullarından temin edilen mühür kullanılan, aynı mührün birden fazla kez basıldığı ve hem arka hem ön yüzü mühürlenen zarflardaki oyların geçersiz sayılamayacağı ifade edildi. YSK'nın mühür kararı, 1'e karşı 10 oyla alındı.
Karara muhalif olan YSK Üyesi İlhan Hanağası, kurul önüne gelen konu hakkında ilçe seçim kurullarınca gerekli kararların verildiğini hatırlatarak, "İtiraza konu olabilecek konu hakkında YSK tarafından ayrıca bir karar verilmesinin gerekmemesi gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:17 Kaynak: DHA
Beykoz, Söz, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
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