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AK Parti ve CHP heyetinden Karakaya'ya ziyaret

1 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

AK Parti ve CHP heyetinden Karakaya'ya ziyaret, System.String[]
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Kendirli ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, göreve yeniden atanan Rektör Karakaya'ya başarılar diledi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çok önemli başarılara imza attığını, üniversitenin yapacağı çalışmalarda desteğe hazır olduklarını hatırlatan Kendirli ve Kaya, yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Karakaya ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin fiziksel anlamda gelişim sürecini tamamladığını, uluslararasılaşma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Pilot projelerin tek tek hayata geçmesiyle bölgede yeni istihdam alanları oluşturduklarını, yeni projeler hazırlandığı müjdesini de veren Karakaya, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını anımsattı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesel kalkınma odaklı çalışmaları önemsediğini hatırlatan Karakaya, Kırşehir'in ve üniversitenin gelişmesi ve daha ilerilere yükselebilmesi için tüm birimlerin var gücüyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Ziyaretlere, Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ile CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kırşehir, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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