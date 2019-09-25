Ak parti ve chp heyetleri, 'yargı paketi'ni görüştü

TBMM'de bir araya gelen AK Parti ve CHP heyetleri, 'Yargı Reformu' taslak metnini görüştü. CHP heyeti, metin ile ilgili çekince ve önerilerini iletti.

TBMM'de siyasi partiler, Meclis gündemine taşınacak olan Yargı Paketi'nin birinci bölümü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti, bir taraftan kendi içinde söz konusu düzenleme üzerinde çalışmaları sürdürürken, bir taraftan da muhalefet partileri ile istişare yapıyor.

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığındaki heyet, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede CHP, paket üzerindeki çekincelerini dile getirdi ve itirazlarını sundu. 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören düzenleme ile ilgili CHP, bazı maddelerle ile ilgili değişiklik talep etti.

CHP'NİN İTİRAZLARI

CHP, Pasaport Kanunu'nda yapılan düzenlemede, "Kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilir" ifadesine karşı çıktı. CHP'liler, "Pasaportla ilgili iadelerde, 'yargı kararını verip, beraat ettirdikten sonra kolluk gücü ve İçişleri Bakanlığının oluruyla iade edilir' diyor. Yargı her şeyin üstündedir, yargı eğer bir beraat kararı verdiyse ayrıca kolluk gücünün bir iznine ihtiyaç yoktur. Beraat kararlarından sonra İçişleri Bakanlığının iki dudağının arasında kalmamalı. Hem anayasaya göre hem pasaport kanuna göre insanların yurt dışına seyahat özgürlüğü varken mahkeme kararı sonrası idarenin takdirine bırakmak doğru değil" görüşünü dile getirdi.

İSTİNAF ÖNERİSİ

CHP heyeti, istinaf kararları ile ilgili yapılan değişiklikler konusunda da itiraz ve önerilerini dile getirdi, ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda da görüşlerini aktardı. CHP, AK Parti heyetine Avukatlık Kanunu ile düzenlenen hukuk sınavı ile ilgili de öneri sundu. Buna göre; hukuk sınavının yürürlüğe giriş tarihi konusunda değişiklik istediler, bu sene okula başlayanların sınavdan muaf edilebileceği, şu an üniversitede kaydı olanların 2019'da sınavdan muaf olması, 2020'de kayıt olacaklara sınav getirilmesi konusu istişare edildi.