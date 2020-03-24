AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti ve CHP grupları, ceza infaz düzenlemesini görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi.

AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi, System.String[]

AK Parti ve CHP grupları, ceza infaz düzenlemesini görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi.

AK Parti heyeti, ceza infaz düzenlemesini görüşmek üzere CHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti heyetini girişte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç karşıladı. Görüşmeye; AK Parti'den Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan, Adalet Komisyonu üyeleri katıldı. CHP heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara Milletvekili Murat Emir yer aldı. Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da görüşmeye katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmayan partililer, toplantıda da aralarında bir koltuk boş bırakarak oturdu.


Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:26 Kaynak: DHA

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