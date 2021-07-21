AK Parti ve CHP'nin bayramlaşmasında aşı çağrısı (2) - Son Dakika

'İTİRAZ OLMADAN MUHALEFET OLMAZ'

AK Parti heyeti, Hür-Dava Partisi (HÜDAPAR), Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle bayramlaştı. HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, görüşmede TBMM'den geçen terörle mücadeleye ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yasayı hatırlatarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin normalleşemediğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de siyaset yaparken muhalefetle iktidar arasında çatışmanın dozunun, dilinin fevkalade önemli olduğunu belirtti. Zengin, "Bu çatışma çok tabiidir. Muhalefetin özünde itiraz var. Yani itiraz olmadan muhalefetin olması mümkün değil. Ben zaten hayatın itirazla şekillendiğine inananlardanım. Fakat bu muhalefet etme şeklinin dozu gerçekten çok önemli. Muhalefet ederken aslında yapıcı olmak mümkün. Bu manada iktidarın sorumluluğu kadar ben muhalefetin de eş değer bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum; Türkiye'nin geleceği açısından" dedi.

'MYK'DA UZUN BİR TARTIŞMA YAŞADIK'15 Temmuz'un Türkiye için zor bir süreç olduğunu vurgulayan Zengin, "Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından baktığımızda çok önemli bir gün. 15 Temmuz'la alakalı bizi oraya getiren süreç 15 Temmuz'u yapanlar, darbe girişiminde bulunanlar 40 yıl geriye giden bir çalışmayla bugünlere gelmişler. Yani bir gizlilik içerisinde. Biz MYK'da dürüstçe ifade etmek isterim ki; MYK'da bu konuyla alakalı uzun bir tartışma yaptık. Bu kadar kendini gizleyerek Türkiye'de ve dünyada son derece profesyonel bir örgütlenme ile kendini ortaya koyan bir terör örgütünün dava süreçleri ve onlarla alakalı hem yargılama sürecini hem de her geçen gün yeniden ortaya çıkan dip noktalarında hala var olan o nüvelerin daha net şekilde ortaya çıkabilmesi için bu olağanüstü sürecin bir süre daha gitmesinin Türkiye'nin demokrasisi için daha anlamlı olacağına karar verdik" diye konuştu. 'BİZE DÜŞEN HER BİRİNİ ORTAYA ÇIKARMAK'

Zengin, Türkiye'nin son derece zor günlerden geçtiğini kaydederek, "Ve bir dönüm noktasıdır Türkiye tarihinde 15 Temmuz. İlk defa bir darbe girişimini kendi insanlarımız çıplak elleriyle durdurdular. Bundan sonraki süreçte bize düşen gizlenmiş olan o nüvelerin hiçbirisine müsaade etmemek ve her birini ortaya çıkarmak. ve devamında da onlarla alakalı soruşturma ve yargılama süreçlerini en olması gereken süreçte tamamlayabilmek" dedi.