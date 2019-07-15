AK Parti ve CHP vekillerinin tartıştığı TBMM 15 Temmuz özel oturumunda kim ne dedi?
7 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde özel bir oturum düzenledi. Oturumda AK Parti ve CHP grupları arasında gerginlik yaşandı.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde özel bir oturum düzenledi. Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katıldığı oturumda meclisteki parti grupları adına açıklamalar yapıldı. Meclis Başkanı
Mustfa Şentop başkanlığında toplanan oturumda AK Parti ve CHP grupları arasında gerginlik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:52
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