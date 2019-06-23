AK Parti ve CHP YSK'ye başvurdu
1 saat önce
AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:28
ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.
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