Son Dakika Haberleri: AK Parti ve CHP YSK'ye başvurdu
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AK Parti ve CHP YSK'ye başvurdu

1 saat önce

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.

AK Parti ve CHP YSK'ye başvurdu, System.String[]
AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:28 
CHP, ak parti, Ekonomi
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