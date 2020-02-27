AK Parti ve İyi Parti'den MHP'ye geçtiler - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti ve İyi Parti'den MHP'ye geçtiler - Son Dakika

AK Parti ve İyi Parti'den MHP'ye geçtiler

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde AK Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Saim Tiryaki ve İyi Parti meclis üyesi Hülya Kaya Özverdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

AK Parti ve İyi Parti'den MHP'ye geçtiler, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde AK Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Saim Tiryaki ve İyi Parti meclis üyesi Hülya Kaya Özverdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti Safranbolu Belediye Meclis üyesi seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek görevine bağımsız devam eden ve Safranbolu Emekliler Cemiyeti Başkanlığı görevini de yürüten Saim Tiryaki ile İYİ Parti Safranbolu Meclis üyesi Hülya Kaya Özverdi MHP'ye geçti. MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç, Tiryaki ve Özverdi'nin rozetlerini takarak, başarılar diledi.


İlçe Başkanı Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine geri dönüşlerin devam ettiğini belirterek, MHP Safranbolu Belediye Meclis üyesi sayısının ise 5'e çıktığını söyledi. - KARABÜK

Safranbolu, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:34:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti ve İyi Parti'den MHP'ye geçtiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]