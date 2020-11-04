AK Parti ve MHP Bergama teşkilatlarından depremzedelere destek - Son Dakika

AK Parti ve MHP Bergama teşkilatları, depremzedelere gıda ve oyuncak dağıttı.

Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ve MHP ilçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Bayraklı ilçesinde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güzel, Cumhur İttifakı olarak depremzedelere yardım amacıyla gıda, oyuncak ile 2 bin ekmek aldıklarını belirterek, "Depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletip yardımları kendi ellerimizde depremzedelere ulaştırdık." dedi.