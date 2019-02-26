Son Dakika Haberleri: AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı - (Detay) - Ankara

AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı - (Detay) - Ankara

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP Çankaya ilçe yönetimleriyle birlik ve beraberlik toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP Çankaya ilçe yönetimleriyle birlik ve beraberlik toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:46 Kaynak: AA

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