AK Parti ve MHP'den Başkanı Alp'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir heyet Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e ziyaret etti.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden ve Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Beylikova İlçe Başkanı Ali Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e makamında ziyaret etti. Heyet üyeleri ile Başkan Alp, Beylikova'ya yapılmakta ve yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Özkan Alp nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR