AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki - Son Dakika

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımına AK Parti ve MHP Tokat il başkanları tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir, yaptığı açıklamada, Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğunu anımsattı.

Halkın iradesine karşı çıkanların her zaman olduğuna işaret eden Aldemir, "Böyle bir açıklamanın İYİ Parti'den olması, darbe girişiminin kaderini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'e dil uzatılması düşündürücü. Bu millet kahramanına her zaman sahip çıkar. Ömer Halisdemir 15 Temmuz destanının, direnişinin simgesidir." dedi.

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de şehit Ömer Halisdemir'in "aslan parçası" bir vatan evladı olduğuna değinerek, "Halisdemir, FETÖ ile mücadele eden bir kahraman. Ömer Halisdemir bizim kardeşimiz ve vatan evladı. Ona yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol da yaptığı yazılı açıklamada, Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği açıklamasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, paylaşımdan haberdar oldukları an itibarıyla Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini kaydetti.

Öte yandan, sosyal medya hesabından, " Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" paylaşımı nedeniyle Tokat Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Sarıtaşlı, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını da kapattı.