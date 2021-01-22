AK Parti ve MHP Gümüşhane il başkanlarından BBP'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti ve MHP Gümüşhane il başkanlarından BBP'ye ziyaret

22.01.2021 13:21
AK Parti ve MHP Gümüşhane il başkanlarından BBP'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ve MHP İl Başkanı Nadim Aydın, BBP Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ve MHP İl Başkanı Nadim Aydın, BBP Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti.

Köse, BBP Gümüşhane İl Başkanı Rıdvan Taşkın'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Türk milletinin varlık ve bekası için Cumhur İttifakının sarsılmaz bir iradeyle dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Gümüşhane'nin 24 Kasım 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakına yüzde 77 oyla destek vererek Türkiye üçüncülüğüne taşıdığını belirten Köse, "Buradaki birlik ve beraberlik, teşkilatlarımızdaki ruh inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2018 yılında aldığımız yüzde 77 oyun üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden Türkiye Cumhuriyetinin başkanı seçeceğiz. Bu irade, bu birlik ve beraberlik teşkilatlarımızda mevcuttur." dedi.

Köse, Gümüşhane'de Cumhur İttifakının ilk gününden bu yana il başkanları olarak uyum içinde haktan ve hakikatten ayrılmadan, ilkeli bir siyaset anlayışını benimsediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhur İttifakı, millet düşmanlarının Allah'ın izniyle panzehridir. Adaletten ayrılmadan memleketimizin hayrına doğru işlerin sahibi olmaya gayret ediyoruz. Ortak sevdamız Gümüşhane. Biz, 'neler yaparak şehrimize faydalı oluruz' derdiyle dertlenen insanlarız. Bizim gayemiz yarınlarımıza, çocuklarımıza daha mutlu bir Türkiye, daha güzel bir Gümüşhane bırakmaktır. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız, gayret edeceğiz."

Milletin gönlüne girip dualarını almaya çabaladıklarına işaret eden Köse, bunu yaparken de il başkanları ile zaman zaman istişarelerde bulunacaklarını aktardı.

Köse, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gümüşhane'nin adını tarihe altın harflerle yazdırmak istediklerini dile getirerek, "Yolumuz uzun, belki meşakkatli ama biz bunu başaracağız. Bugünü tarih yazsın. Önümüzdeki seçimlerde de Cumhur İttifakı birbirine benzemez olan adına millet ittifakı denen o yapının çok çok üzerinde oy alarak inşallah ülkemizi yönetecektir." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Nadim Aydın ise Gümüşhane'de üç siyasi partinin katılımıyla muntazam bir şekilde Cumhur İttifakına sahip çıkıldığını söyledi.

İttifakın gücünü göstermek için bir araya geldiklerini vurgulayan Aydın, "Cumhur İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacaktır. Bir milletin varoluş şartlarını müdafaa cesaretini kahramanlarla, korkakların mücadelesi belirleyecektir" dedi.

BBP İl Başkanı Taşkın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Cumhur İttifakı için hayırlara vesile olmasını diledi.

Birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini belirten Taşkın, "Biz bu birlik ve beraberliğimizi korursak tabanda da ayrılık olmaz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti ve MHP Gümüşhane il başkanlarından BBP'ye ziyaret - Son Dakika


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