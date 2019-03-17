Son Dakika Haberleri: AK Parti ve MHP İlk Ortak Mitingini İzmir'de Yaptı

AK Parti ve MHP İlk Ortak Mitingini İzmir'de Yaptı

53 dakika önce

AK Parti ve MHP, yerel seçimlere iki hafta kala ilk ortak mitinglerini İzmir'de yaptı.

AK Parti ve MHP İlk Ortak Mitingini İzmir'de Yaptı, System.String[]
AK Parti ve MHP, yerel seçimlere iki hafta kala ilk ortak mitinglerini İzmir'de yaptı.

AK Parti ve MHP'nin ilk ortak mitingi için Gündoğdu Meydanı'nı ve 1. Kordon'u dolduran vatandaşların platformu daha iyi görebilmeleri için 10 dev ekran kuruldu.

Miting alanında Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafları yer aldı. Alan kırmızı beyaz balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenirken, mitinge katılan vatandaşların elinde de Türk bayrakları yer aldı.

Denizden de tekneler destek verdi

Gündoğdu Meydanı'nın sahil kısmına tekneleriyle gelen vatandaşlar da Türk bayraklarıyla donattıkları deniz araçlarıyla Cumhur İttifakı'na destek verdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti genel başkan yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, MHP genel başkan yardımcıları Mustafa Kalaycı, Emin Haluk Ayhan, Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti ve MHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: AA

MHP, İzmir, AK Parti, Politika
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