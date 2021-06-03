AK Parti ve MHP İzmir İl Başkanları Aliağa'da temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa'da bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli ve Şahin, il yöneticileri ile birlikte Aliağa Devlet Hastanesi Poliklinik Ek Hizmet Binası temel atma törenine katıldı, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya Genel Müdürü Anar Mammadov, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ve ilçe esnafını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, ilçenin sanayi üretimi ve istihdam açısından önemine işaret ederek, Aliağa limanlarına İzmir'in üç katı yük gemisinin yanaştığını, bu potansiyelin hızlı iş gücü göçünü de beraberinde getirdiğini belirtti.

Sürekli, bu gerçekten hareketle ilçede başta ulaşım olmak üzere toplu konut, sağlık gibi alanlarda yatırımları sürdürdüklerini kaydetti.

Veysel Şahin ise Türkiye'ye örnek olacak belediyecilik anlayışıyla Aliağa'nın çehresinin değiştiğini, belediyenin kültür projelerine verdiği önemle dikkat çektiğini belirterek ilçeyi sadece endüstride değil turizmde, kültürde, sosyal ve kültürel yaşamda bir çekim merkezi haline dönüştürecek projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.