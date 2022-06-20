AK Parti ve MHP Kırşehir İl Başkanları, esnafla buluştu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, kent merkezinde esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünsal, Kılıç ve bazı partililer, Terme Caddesi'ndeki esnafla buluştu.

Caddedeki esnafların talebi üzerine gerçekleşen buluşmada Ünsal ve Kılıç, fikir alışverişi yaptı, görüş ve talepleri ilgili mercilere ulaştıracaklarını belirtti.

Bölgede esnafları da ziyaret eden Ünsal ve Kılıç, haftanın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.