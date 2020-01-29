Ak parti ve mhp'li vekillerden imamoğlu'na 'tatil' tepkisi - Son Dakika

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili Belma Satır ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, Elazığ'daki deprem ziyaretinin hemen ardından Erzurum Palandöken'de kayak tatili yapmasına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatili AK Parti ve MHP milletvekillerinin tepkisini çekti. AK Parti'li Ahmet Arslan, "Sorumluluk alanlar topluma örnek olmalılar. Herkesin Elazığ ve Malatya'da olduğu, depremzedelerin yardımına koştuğu ve depremzedelerin de sorumluluk alan kişilerin onların yanında olmalarını beklediği bir ortamda sadece görüntü verip, Erzurum'a gitmiş olmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim" dedi.

'HOŞ KARŞILAMADIĞIMI SÖYLEMEK İSTERİM'

AK Parti'li Belma Satır ise Elazığ'da meydana gelen depremden bütün Türkiye'nin etkilendiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"İmamoğlu, Türkiye'deki 81 vilayetin belediye başkanından bir tanesi; ama İstanbul'un belediye başkanı. İstanbul'da Elazığlılar, Malatyalılar var. Birkaç saatliğine deprem bölgesinde görünüp, sonra tatile gitmesi, toplumu rahatsız edecek şekilde afişe etmesini doğru bulmuyorum. Tabii ki insanların sömestr tatilinde ailesi ile birlikte tatil yapması en doğal hakkıdır. Kurtarma ekiplerinin çalıştığı, desteklerin gittiği, duaların yükseldiği bir günde bu tatilin biraz da saygısızca ve görgüsüzce sunmaları hoş olmadı. Bir İstanbul Milletvekili olarak ve Erzurumlu olarak çok hoş karşılamadığımı söylemek isterim. Böyle durumda biraz hassas, zarif ve görgülü olmak lazım diye düşünüyorum."

'DEPREM VARKEN HANGİ VİCDANLA KAYAK YAPTIN?'

MHP'li Cemal Enginyurt da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da meydana gelen selde tatilde olduğunu hatırlatarak, "Hayalleri olan, beklentileri olan bir arkadaş. İki gülücük, iki gözyaşıyla günü kurtarmaya çalışıyor. O günde Elazığ'da iki gözyaşı akıtıp arkasından tatile gitti. Ekrem İmamoğlu, ülke gözyaşı akıtırken, canlar hayatını kaybederken, 'ben kayak yapıyorum, kendi paramla yapıyorum' diyerek bu işten sıyrılamaz. Allah korusun orada tatil yapan bir AK Partili ya da MHP'li olsaydı hem sosyal medya yıkılmış olurdu, hem de Türkiye ayağa kalkardı. Ben soruyorum; deprem varken hangi vicdanla kayak yaptın?" diye konuştu.