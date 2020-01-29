Ak parti ve mhp'li vekillerden imamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2 - Son Dakika

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Ak parti ve mhp'li vekillerden imamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2
13 dakika önce
AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:49 Kaynak: DHA
AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2
Son Dakika AK Parti'den İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı