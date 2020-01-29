Ak parti ve mhp'li vekillerden imamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ak parti ve mhp'li vekillerden imamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2 - Son Dakika

Ak parti ve mhp'li vekillerden imamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2

13 dakika önce

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2.

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2

Ak parti ve mhp'li vekillerden imamoğlu'na 'tatil' tepkisi - 2

AK Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:49 Kaynak: DHA
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