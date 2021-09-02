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AK Parti ve MHP'nin "Yüzde 7 baraj" anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı - Son Dakika
BBC

AK Parti ve MHP'nin "Yüzde 7 baraj" anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı

02.09.2021 20:15

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 7 seçim barajı üzerinde anlaşmasına Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi'nden sürpriz çıkış geldi. Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, "Bizim önerimiz sıfır baraj ama tabii ki bir uzlaşma arayışımız da olduğu için baraj maksimum yüzde 3 olabilir" dedi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, bir süreden bu yana yürütülen seçim barajı çalışmalarında sona geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptıkları açıklamalarla barajın yüzde 7 olması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Ancak Cumhur İttifakı'nın 2 üyesi tarafından kabul edilen karara, bir diğer ortak Büyük Birlik Partisi cephesinden olumsuz tavır geldi. Genel Başkan Destici, barajın yüzde 3 olması gerektiğini savundu.

"AK PARTİ HEYETİNE İLETTİK"

BBP olarak, partisinin seçim ve Siyasi Partiler Yasası ile ilgili değişiklik önerilerini AK Parti içinde çalışan heyete ilettiklerini anımsatan Destici, partisinin "sıfır baraj" önerdiğini ancak uzlaşma ile karar alınacağı için barajın en fazla yüzde 3 olmasına da karşı çıkmadığını vurguladı. Destici, şöyle konuştu:

"Çünkü sistem değişikliği ile yönetimde istikrar sağlandı ve dolayısıyla temsilde adaleti güçlendirmek lazım. Milletvekillerini daha güçlü hale getirmek, kendi iradeleriyle oy kullanabilecekleri hukuki ve demokratik sistemi getirmek lazım. Darbe anayasasının ürünü bu Seçim Kanunu'ndan ve Siyasi Partiler Kanunu'ndan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bizim önerimiz sıfır baraj ama tabii ki bir uzlaşma arayışımız da olduğu için baraj maksimum yüzde 3 olabilir.

"ÇOĞUNLUK UZLAŞTIYSA SAYGI DUYARIZ"

Barajın sıfırlanması talebini demokrasi temsilde adaletin sağlanması için istediklerini belirten Destici, her ne kadar barajın sıfırlanması konusunda ısrarlarını sürdürecek olsalar da bu durumun ittifakta bir kriz yaratmayacağı görüşünde. Destici, çoğunluğun görüşüne saygı duyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Sistemi değiştirdiysek, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'nun da değişmesi lazım, uyum yasasından kastedilen budur. Sıfırlanması lazım, olmuyorsa da azami yüzde 3 diyoruz. Tabii neticede 3 parti arasında görüşülen bir şey. Dolayısıyla ittifakın iki partisi yani çoğunluk uzlaştıysa, buna saygı duyarız ama biz kendi fikrimizi de söyleriz. Bu ittifakın çatırdadığı ya da ittifak içinde bir kriz anlamına gelmez. Yani bizim ittifakımız devam ediyor. İttifak zaten barajı geçtiği için ittifak içinde bir baraj da olmadığına göre bizim açımızdan bir problem yok."

AK Parti ve MHP'nin Yüzde 7 baraj anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı

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Son Dakika Politika AK Parti ve MHP'nin 'Yüzde 7 baraj' anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı - Son Dakika

BBC

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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti ve MHP'nin "Yüzde 7 baraj" anlaşmasına BBP'den sürpriz çıkış: Yüzde 3 olmalı - Son Dakika
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