AK Parti ve MHP vekillerinden oluşan heyet Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti ve MHP yetkilileri, Azerbaycan'ın kültür başkenti, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümüne ithaf edilen "Azerbaycan-Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri: Kafkasya'da barış ve istikrar" başlıklı uluslararası konferansa katılmak üzere Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na uçakla giden Yıldırım ve beraberindekiler, Fuzuli'den yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı.

Yıldırım ve beraberindekilere, kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi, işgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararlar anlatıldı.

Heyet, yeni dönemde Şuşa'da yürütülen restorasyon ve imar çalışmalarını görme imkanı buldu.

Şuşa'nın doğa harikası Cıdır Ovası'nı da gezen heyete 2. Karabağ Savaşı ve Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla ilgili de bilgi verildi.

Binali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şuşa'nın çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Şuşa'nın kurtarılmasıyla savaşın sona erdiğini ve Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Yıldırım, bu topraklarda "dünya durdukça biz varız" diyenlerin bugün yerinde yeller estiğini kaydetti.

Yıldırım, "Karabağ toprakları, Şuşa, aslına rücu etmiştir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıllık ayrılıktan sonra tekrar vatan toprağına sahip olmuşlardır. Türkiye olarak bizim bir prensibimiz var. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Dolayısıyla iki devlet bir millet olarak her zaman kardeşlerimizle beraber olduk, beraber olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Heyette, Yıldırım'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, BM Genel Kurulu 75. Dönem Başkanı Volkan Bozkır ile bazı AK Partili milletvekilleri de yer aldı.

Ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel de heyette yer aldı.

Azerbaycan tarafından ise Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov, Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Kültür Bakanı Anar Kerimov heyete eşlik etti.