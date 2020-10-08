AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri video konferans görüşmesi yaptı - Son Dakika

AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri video konferans görüşmesi yaptı

08.10.2020 16:57
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri video konferans görüşmesi yaptı, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Batı ülkelerinin, doğu ülkelerinin, Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin, velhasıl herkesin şu ortak noktayı görmesi lazım, işgalci Ermenistan Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ'dan çekilene kadar bu sorun bitmez." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Batı ülkelerinin, doğu ülkelerinin, Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin, velhasıl herkesin şu ortak noktayı görmesi lazım, işgalci Ermenistan Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ'dan çekilene kadar bu sorun bitmez." dedi.

AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilk andan itibaren bütün kalbiyle ve imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasını her türlü platformda sonuna kadar desteklediğine işaret eden Kurtulmuş, "Son Ermeni saldırganlığı karşısında da Türkiye devleti olarak, Türk Devleti olarak tavrımızı, tutumumuzu çok net bir şekilde ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ilgili devletlerle müzakerelerini, Azerbaycan'ın durumunu teyit etmek bakımından sürdürmüştür, sürdürmektedir. Sonuna kadar da Azerbaycan halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'in "İki devlet, bir millet" ifadesinin 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarafından da içselleştirilmiş bir duygu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bunu sadece bir slogan olarak, sadece bir söz olarak söylemiyoruz. Azerbaycan'a en ufak bir zarar geldiği zaman biz bunu kendi gönlümüzde, kendi içimizde hissediyoruz." dedi.

Gerçekleştirdikleri toplantının önemine işaret eden Kurtulmuş, "Devlet olarak, Cumhurbaşkanımız olarak, resmi kurumlar olarak bu desteği, teyidi her platformda gösteriyoruz ama bir kere de Azerbaycan'ı yöneten Yeni Azerbaycan Partisi ve Türkiye'de iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki partilerin kurumsal iş birliğini gösterme, partiler düzeyinde de iki ülkedeki iktidar partisinin yöneticileri düzeyinde de Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı haklı davasını savunmak için bu telekonferansı yapıyoruz, bunun böyle bir önemi de var. Bu toplantı, iki siyasi partinin müşterek noktada durduğunu göstermesi bakımından da değerli bir toplantıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Azerbaycan ordusu adım adım hedefine ilerliyor"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki meselenin tek çözüm yolu olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karabağ sorununda işgalci olan Azerbaycan değildir, işgalci olan Ermenistan'dır. Son savaşta da saldıran Azerbaycan değildir, saldıran Ermenistan'dır. Bütün ülkelerin, Batı ülkelerinin, Doğu ülkelerinin, Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin, velhasıl herkesin şu ortak noktayı görmesi lazım, işgalci Ermenistan Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ'dan çekilene kadar bu sorun bitmez. Çok şükür bu haklı davanın sadece haklı olarak ifade edilmesi yetmiyor, maalesef bazen güç gösterilmesi de zorunlu hale geliyor. Son durumda da Azerbaycan herhangi bir savaş istemedi, savaşın tarafı olmadı, savaşı başlatan taraf olmadı ama kendi topraklarına karşı yapılan bu saldırılar karşısında da Azerbaycan halkı verdiği büyük bir destekle ordusunun ve milletinin yanında oldu, arkasında oldu. Azerbaycan ordusu da gerçekten bütün dünyanın gözü önünde adım adım bu hedeflere doğru ilerliyor ve güçlü bir şekilde sahada askeri mücadele de Ermenilere göz açtırmıyor. Bu anlamda da dileğimiz, temennimiz, duamız, sahada da Azerbaycan ordusunun muzaffer olmasıdır. Cenab-ı Allah o günleri göstersin."

Uluslararası camianın, 30 yıldır olduğu gibi daha fazla vakit kaybetmeden, bu meselenin hakkaniyet ve uluslararası hukuk bakımından çözülmesini sağlaması gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler kararlarına göre Ermenistan'ın işgal topraklarını bir an evvel terk etmek durumunda olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Biz Kafkaslar'da özel olarak ve genel olarak bölgemizde huzursuzluk istemiyoruz, savaş istemiyoruz, çatışma istemiyoruz. Birbirlerine komşu olan, dost olan ülkelerin, halkların düşmanlık ilişkileri içerisinde olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla biz hak yerini bulduktan sonra yani Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ gerçek sahiplerine teslim edildikten sonra bu bölgedeki yaşayan Ermenilerin, Azerilerin, Gürcülerin, diğer unsurların, Güney Kafkasya'nın diğer halklarının, Kuzey Kafkasya halklarının barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bunun yolu, haklının hakkını teslim etmekten geçiyor. Bu anlamda da inşallah bu hakkı teslim etmek bakımından mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepsine karşı mücadele edeceğiz"

Azerbaycan'ın haklı olduğunu ve eninde sonunda Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın tezlerinin kabul edileceğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Dağlık Karabağ özgürleşecektir, bundan hiç şüphemiz yoktur. Masada bu mücadeleyi vereceğiz, sahada sizler bu mücadeleyi veriyorsunuz. Masadaki mücadeleyi kirletmek için birileri diaspora üzerinden, mesela Fransa'da, mesela Kanada'da, mesela Amerika'da birtakım işler yapıp orada Ermeni yanlısı tutumların alınmasını sağlamaya çalışırken, sahayı da zehirlemeye çalışıyor, Ermenilerin yanında savaşması için bazı PKK'lı, PYD'li unsurların oraya, Azeri kardeşlerimizin karşısında cepheye sürüldüğünü de biliyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır, savaşın da bir hukuku vardır. Masada nasıl masayı birilerinin zehirlemesi gerçekten bu sorunu içinden çıkılmaz hale getiriyorsa sahada bazı militanların, PKK, PYD militanlarının sahaya sürülmesi de uluslararası hukuk bakımından asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bunların hepsine karşı mücadele edeceğiz."

Kurtulmuş, "Bir bayrak bir kere yükseldi mi artık yere inmez. Bu yükselen bayrak, bu Karabağ'ın azatlık bayrağı inşallah yere inmeyecektir, bu bayrak sonuna kadar gidecek ve en yüksek noktaya dikilecektir. Bu vesileyle Yeni Azerbaycan Partisindeki bütün kardeşlerimize, dostlarımıza, başta Sayın hürmetli İlham Aliyev Bey olmak üzere bütün dostlarımıza selam ve hürmetlerimizi ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgilerini, saygılarını, selamlarını, başarı dileklerini sizlere iletiyorum." diye konuştu.

Görüşmeye AK Parti adına Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Jülide Sarıeroğlu ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım katıldı.

Yeni Azerbaycan Partisi adına ise görüşmeye, Genel Başkanvekili ve Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Bahar Muradova, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Azerbaycan Parlamentosu Disiplin Komisyonu Başkanı Eldar İbrahimov, Yeni Azerbaycan Partisi Türkiye Koordinatörü, Milletvekili, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ramil Hasan iştirak etti.

Azerbaycan, Ermenistan, AK Parti, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri video konferans görüşmesi yaptı - Son Dakika


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