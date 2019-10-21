AK Parti Vezirköprü 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, parti binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yapımı devam eden Vezirköprü Devlet Hastanesi inşaatının 2020 yılının Nisan ayında tamamlanacağını bildiren Kurt, hastanenin altyapı, doğalgaz ve elektrik hattının çekilmesi için Esentepe Mahallesi'nden alternatif bir yol açıldığını belirtti.

DSİ ile yaptıkları çalışmalar neticesinde Vezirköprü Barajı'nda sulama oranını yüzde 80'e çıkardıklarını dile getiren Kurt, "Yeni yapılacak çalışmalar ile bu oran yüzde 100'e ulaştırılacak. Sulama konusunda diğer bir yatırımda ise kenevir üreticileri hedef alınıyor." dedi.

Kurt, Göl Çayı Barajı'nın proje etüt çalışmalarını tamamladıklarını, Narlısaray Mahallesi'nde üretilecek kenevirin sulamasının ise bu barajdan sağlanacağını aktardı.

Eğitim yatırımlarına da değinen Kurt, ilçede yapımı yarım kalan okulların ve inşaatların tamamlanması için yeniden ihaleye çıkılacağını söyledi.

Kurt'un konuşmasının ardından Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, belediye faaliyetlerini anlattı.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcıları Mehmet Köse, Mustafa Öztürk, İsmail Şen, belediye meclis üyeleri, parti teşkilat mensupları, muhtarlar ve mahalle temsilcileri katıldı.