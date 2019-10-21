Son Dakika Haberleri: AK Parti Vezirköprü 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel AK Parti Vezirköprü 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Vezirköprü 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi

1 saat önce

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Vezirköprü 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, parti binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yapımı devam eden Vezirköprü Devlet Hastanesi inşaatının 2020 yılının Nisan ayında tamamlanacağını bildiren Kurt, hastanenin altyapı, doğalgaz ve elektrik hattının çekilmesi için Esentepe Mahallesi'nden alternatif bir yol açıldığını belirtti.

DSİ ile yaptıkları çalışmalar neticesinde Vezirköprü Barajı'nda sulama oranını yüzde 80'e çıkardıklarını dile getiren Kurt, "Yeni yapılacak çalışmalar ile bu oran yüzde 100'e ulaştırılacak. Sulama konusunda diğer bir yatırımda ise kenevir üreticileri hedef alınıyor." dedi.

Kurt, Göl Çayı Barajı'nın proje etüt çalışmalarını tamamladıklarını, Narlısaray Mahallesi'nde üretilecek kenevirin sulamasının ise bu barajdan sağlanacağını aktardı.

Eğitim yatırımlarına da değinen Kurt, ilçede yapımı yarım kalan okulların ve inşaatların tamamlanması için yeniden ihaleye çıkılacağını söyledi.

Kurt'un konuşmasının ardından Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, belediye faaliyetlerini anlattı.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcıları Mehmet Köse, Mustafa Öztürk, İsmail Şen, belediye meclis üyeleri, parti teşkilat mensupları, muhtarlar ve mahalle temsilcileri katıldı.

Esentepe Mahallesi, Devlet Hastanesi, Vezirköprü, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den milletvekillerine dikkat çeken uyarı: Danışman ve sekreterleri göndermeyin
İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Vezirköprü 86. İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]