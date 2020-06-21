AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tekin, şüphe üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Tekin, tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viranşehir ilçe başkanımız Kovid-19'a yakalanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Salgında hastalanan tüm hastalarımıza ve başkanımıza Allah'tan şifa diliyoruz.

Salgına karşı lütfen maske mesafe ve temizlik kurallarını amasız uygulayalım." ifadesini kullandı.