Son Dakika › Güncel › Ak Parti Yakutiye Gençlik teşkilatı 300 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
Ak Parti Yakutiye Gençlik teşkilatı 300 fidanı toprakla buluşturdu
7 saat önce
AK Parti Yakutiye Gençlik Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Bugün Fidan, Yarın Nefes Kampanyası" kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
AK Parti Yakutiye Gençlik Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Bugün Fidan, Yarın Nefes Kampanyası" kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturdu.
AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları olarak Gelecekte daha yeşil ve daha nefes alan bir Türkiye hedefi ile projeye destek olan Ak Parti Yakutiye Gençlik Başkanı Muhammet Emin Demirci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında bizde Ak Gençlik olarak 300 fidanı toprakla buluştuk. Bu kapsamda bize desteklerini esirgemeyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a teşekkür ederim." dedi. - ERZURUM
ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti