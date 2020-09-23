Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Aydın, mazbatasını aldı ve A takımını belirledi - Son Dakika

Kısa bir süre önce ilçe kongresini gerçekleştiren ve 3.kez İlçe Başkanı seçilen, Recep Aydın mazbatasını Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve yönetimi ile birlikte aldı.

Başkan Aydın, İl seçim kurulu önünde yaptığı açıklamada, "6 yıl önce geldiğimiz ilk gün gibi heyecanımız mevcut, yeni yönetim ile birlikte durmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise, "Recep Aydın başkanımla birlikte uyumlu ve özverili çalışıyoruz göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, yeni dönemde de faydalı işler gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum" dedi.

İlçe Başkanı Recep Aydın kongre sonrası başkan yardımcılarını belirledi ve görev dağılımını yaptı, başkan yardımcılıkları şu isimlerden oluşuyor

Siyasi Hukuk İşler Başkanı: Resul Aktaş

Teşkilat Başkanı: İbrahim Çelebi

Tanıtım ve Medya Başkanı; Parti sözcüsü: Dr. Emre Aksakallı

Seçim İşleri Başkanı: Dilara Atalay Erturan

Sosyal Politikalar Başkanı: İrfan Koç

Yerel Yönetimler Başkanı: Ferit Yıldız

Ekonomi İşleri Başkanı: Adem Paşalıoğlu

Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı: Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci

Mali İdari İşler Başkanı: Fatih Sultan Çiçek

İlçe Sekreterlik Başkanı: Ayşegül Nar - ERZURUM