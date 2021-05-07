AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi - Son Dakika

AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi

07.05.2021 16:00

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video, gündeme oturmuştu. CHP'nin 128 milyar dolar iddialarına yanıt verilen video, bugün silindi.

AK Parti'nin Twitter hesabı üzerinden hafta içi, "Yarın saat 14.00'te" ifadeleriyle duyurduğu paylaşım heyecan yaratmış, ertesi gün de paylaşılan videoda CHP'ye yönelik bir çizgi film hazırlandığı ortaya çıkmıştı. "Yalan üretim merkezi" adıyla sunulan filmde, son dönemlerin en tartışmalı konusu olan 128 milyar dolar iddialarına yanıt verilmişti.

VİDEO SİLİNDİ

Partinin hesabından paylaşılan ve en son "Devamı gelecek..." şeklinde bitirilen animasyon, sosyal medyada da ilgi uyandırmıştı. Ancak bugün AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırlattığı "Yalan Üretim Merkezi" notuyla CHP'yi hedef aldığı çizgi film partinin resmi hesabından silindi. Videonun ardından 128 milyar dolar tartışması yeniden hız kazanmıştı.

AK Parti, Yalan Üretim Merkezi notuyla paylaştığı videoyu sildi

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