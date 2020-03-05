AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı Yusuf Pişkin oldu - Son Dakika

AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı olarak Yusuf Pişkin belirlendi.

AK Parti İl Teşkilatında yapılan toplantı sonrası Beyşehir, Çumra, Hadim, Hüyük ve Yalıhüyük ilçe başkan adayları belli oldu.

AK Parti'de 7. Olağan İlçe Kongrelerinde, Beyşehir İlçe Başkanı adayı Recep Elkin, Çumra İlçe Başkanı adayı Osman Şahin, Hadim İlçe Başkanı adayı Ahmet Özbahar, Hüyük İlçe Başkanı adayı Muammer Karaaslan ve Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı Yusuf Pişkin oldu.

Yalıhüyük'te, ilçe kongresinin 21 Mart'ta, belediye düğün salonunda yapılacağı öğrenildi.