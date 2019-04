AK Parti Yalova'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

AK Parti, Yalova'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti, Yalova'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına itiraz etti.



İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak ile parti binasında basın toplantısı düzenledi.



Bağatar, Yalova Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını belirterek, toplantının ardından İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını ifade etti.



Muğlim Bağatar, "İl Seçim İşleri Başkanlığımız tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonrasında bir takım hatalı ve eksik yazımlar tespit edilmiş bulunmaktadır. Aynı İstanbul'da yaşanan olaya benzer nitelikte. Sandıklarımızın bazılarında tespit ettiğimiz yazım hataları ve birleştirme tutanaklarına geçirme esnasında AK Parti'nin oylarının, örnek veriyorum, 1102 numaralı sandıkta birazdan sizlerle de paylaşacağım, AK Parti'nin almış olduğu 140 oya karşılık, sandık birleştirme tutanağında AK Parti'ye 17 oy yazılmış. Bu ve buna benzer birtakım hatalardan dolayı rakamlarda ciddi miktar AK Parti'nin oyları kayba uğramıştır. 1124 numaralı sandıkta AK Parti 105 oy. Altta ıslak imzaları da var. Fakat sandık birleştirme tutanaklarına baktığımızda AK Parti'ye sıfır oy yazılmış. Sizler de takdir edersiniz sıfır oy alınması imkansızdır." diye konuştu.



Ahmet Büyükgümüş ise itiraz sürecinin seçimin bir parçası olduğunu, vatandaşların oylarının kendilerine emanet ettiğine değinerek, şunları söyledi:



"Biz de siyasi partiler olarak bu emaneti takip etmekle yükümlüyüz. Burada sadece belediye başkanlığında değil, belediye meclis üyeliği tespitinde de benzer maddi hatalar birleştirme tutanakları oluşturulurken var. Bizim bu değişiklikleri maddi hata olduğu için YSK kabul edecektir. Bunu YSK kabul ettikten sonra zaten az olan fark belediye başkanlığında daha da daralıyor ve bu daralma neticesinde yine aynı İstanbul'da olduğu gibi her sandıkta bir oy, 244 sandık var. Burada 1 oy değişikliği olduğu zaman sonucun doğrudan değişebileceğini bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla seçim işi ekibimiz, hukukçularımız çok titiz bir biçimde çalışma yaptılar, hassasiyetle ve dilekçemizi hazırladık. Bugün giderek YSK'ye başvuruda bulunacağız. Biz hakkın, hukukun takipçisiyiz."



Hakimlerin, seçim kurullarının, en doğru kararı vererek seçimin adil bir şekilde neticelendirilmesini sağlayacaklarını vurgulayan Büyükgümüş, "Biz de bugün birazdan giderek İlçe Seçim Kuruluna önce, sonraki süreci de takip etmek suretiyle itirazlarımızı yapacağız ve sonuç ne olursa, milletimiz hangi istikameti gösterirse başımızın üstündedir. Ama bu demek değil ki, şu an seçim bitti. Şu an sonuç belli. Biz burada sonuna kadar her bir oyun takipçisi olacağız ve doğru bir şekilde neticelendirilmesi için süreci takip edeceğiz." dedi.



Seçimin iki aşamalı olduğunu aktaran Yalova Milletvekili Meliha Akyol da seçmenin iradesinin tam olarak ortaya çıkarılmasının gerektiğini bildirdi.



Açıklamaların ardından AK Parti'nin itiraz dilekçesi İlçe Seçim Kuruluna sunuldu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu

Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak

Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı

AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz