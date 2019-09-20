AK Parti, yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı
2 saat önce
AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:36 Kaynak: AA
AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.
Taslak, bugün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi.
Taslağın, CHP ve İYİ Parti'ye de götürüleceği bildirildi.
Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu Özhaseki, 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39.1' diyen araştırmayı yorumladı: Allah'a şükür bizim anketlerimizde sıkıntı yok Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı