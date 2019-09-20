Son Dakika Haberleri: AK Parti, yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı
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AK Parti, yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

2 saat önce

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.

AK Parti, yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı, System.String[]

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.

Taslak, bugün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi.

Taslağın, CHP ve İYİ Parti'ye de götürüleceği bildirildi.

AK Parti, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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