AK Parti'ye bayram ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İktidarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde 82 milyon vatandaşın huzuru, refahı, mutluluğu için 17 yıldır var gücüyle çalışıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İktidarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde 82 milyon vatandaşın huzuru, refahı, mutluluğu için 17 yıldır var gücüyle çalışıyor. Bundan sonrasının daha da güzel olması için bizler de AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Burak Yıldız'dan oluşan heyet karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyeti geldi.

Tüm Türkiye'nin bayramını kutlayan Kaya, bayramların kucaklaşmanın en önemli günü olduğunu söyledi. Türkiye'nin; sevginin, dostluğun ve kardeşliğin asla kaybolmadığı, 82 milyonun birbirine kem gözle bakmayacağı günlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kaya, "Biz siyasi partiler, bayramlarda birbirimizle kucaklaşıyoruz, iyi dileklerde bulunuyoruz ama bayramlar geçtiğinde dilimiz hemen değişiyor. Bizim temennimiz şudur, 82 milyonun bizim sevgi diline ve adalet duygumuza ihtiyacı var. Yüreğimizden sevgiyi, değerlerimizden adalet duygusunu hiç kaybetmeyeceğimiz gün Türkiye'nin günüdür. Çünkü bizim sevdamız ve umudumuz Türkiye." diye konuştu.

Türkiye'de bayramların dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu bayram da Türkiye'nin dünyaya yine örnek teşkil edeceği gün olsun. Her şeyin çok güzel olacağı günler, çocuklarımız için, torunlarımız için ve tüm yurttaşlarımız için mutluluk dolu günler olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu da Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ülkenin güvenliği için görev yapan Mehmetçiklere ve emniyet güçlerine selam gönderdiğini belirten Sarıeroğlu, bayramı şehit acısıyla yaşayan aileler bulunduğuna işaret etti. Sarıeroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Bayram tatili dolayısıyla yollarda olan vatandaşlara da güvenli yolculuklar temennisinde bulunan Sarıeroğlu, vatandaşlardan bayramın acı haberlerle gölgelenmemesi adına trafik kurallarına uymalarını istedi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinen Sarıeroğlu, bayram tatilinde memleketlerine giden İstanbul seçmeninin vatandaşlık görevini yapmak ve oy kullanmak için bayram sonrası dönmelerinin önemine işaret etti.

Önemli günlerden geçildiğini, birlik beraberlik içinde güçlü Türkiye olarak yola devam edileceğini vurgulayan Sarıeroğlu, "İktidarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde Türkiye için, 82 milyon vatandaşın huzuru, refahı, mutluluğu için 17 yıldır var gücüyle çalışıyor. Bundan sonrasının daha da güzel olması için bizler de AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP heyetinin ziyareti

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Yaşar Yıldırım'ın umreye gittiğini ve gitmeden önce kendisiyle helalleştiklerini hatırlatan Sarıeroğlu, "Bize de dua etmiş, biliyorum. Aynı görevi yapıyoruz ve sürekli istişare halindeyiz. İstişaresiz iş yapmıyoruz. Genel Merkezimizde sizleri görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi'ne gelmekten mutluluk duyduklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım da "Çok şükür ramazandan sonra bayrama eriştik, inşallah bu ramazan ve bayram memleketimiz için hayırlara vesile olur. Milletimiz orucunu tuttu, duasını etti, namazını kıldı. İnşallah dualarımız kabul olur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP ailesinin bayramını tebrik eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Yaşar Bey ile birimlerimiz aynı olduğu için çok sık görüşüyoruz, birçok konuda istişare ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak da bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek. Çok verimli ve güzel çalışmalar yapıyoruz, inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Ramazan ayı gerçekten güzel geçti, Allah inşallah tekrarını nasip etsin. Birçok gönül sofrasına konuk olduk. Birçok güzel programda vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik."

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinden yüzlerinin akıyla, güzel bir başarıyla çıktıklarının altını çizen Sarıeroğlu, "Aynı hassasiyetle şimdi İstanbul'un daha da güzel olması için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bayram nedeniyle adayımız Sayın Binali Yıldırım'ın Sivas, Kastamonu, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da programları olacak. Sonrasında bizler de yanında yoğun bir çalışma temposuyla 23 Haziran'a kadar gideceğiz. Milletimizin iradesi neyse başımızın üzerine. Biz gayretimizi ortaya koyacağız, inşallah sonrasında milletimiz sandıkta gönlünden geçeni, iradesi neyse onu ortaya koyacak. Ondan sonra İstanbul'a daha güzel hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, umrede "Hayırlısıyla seçimi alalım, İstanbul'a hayırlı hizmetlerde bulunalım" diye dua ettiğini söyledi.

Sarıeroğlu, konuk heyetlere cezerye ikram etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil

Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı

Dolar, 5,80'nin altına geriledi