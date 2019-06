AK Parti'ye bayram ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye, sağlam bir ekonomi üzerinde yükselmiş olmasaydı ağustos ayından itibaren yaşadığımız saldırılara karşı bu kadar güçlü bir duruş sergileme imkanı olmayabilirdi." dedi.

AK Parti'ye CHP ve MHP'nin ardından İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de bayram ziyaretinde bulundu.

Konuk heyetleri AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Burak Yıldız'dan oluşan heyet karşıladı.

İYİ Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki heyet AK Parti'yi ziyaret etti.

Seymen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinerek, "İnşallah demokratik bir yarış olacak. Artık ülkenin şu seçim atmosferinden çıkıp daha ciddi sorunlarımıza hep beraber hem iktidar hem muhalefet olarak eğilmemizin zamanı diye düşünüyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu da ramazanın manevi iklimi itibarıyla herkesin ihtiyaç duyduğu bir atmosfer yarattığını belirtti. İstanbul seçimine az bir zaman kaldığını ifade eden Sarıeroğlu, "İnşallah hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve ondan sonra 4 sene seçimsiz bir süreç olacak. 4 seneyi verimli şekilde 82 milyonumuz, ülkemiz için güzel çalışmalarla sürdüreceğiz. İnşallah her şeyin daha da güzel olacağına biz inanıyoruz hem İstanbul hem Türkiye için." ifadelerini kullandı.

Seymen ise tüm vatandaşların aynı sofrada huzurla oturabileceği bir ülke ortamı hayal ettiklerini dile getirerek, hem seçmenin hem siyasi partilerin birbirini kırmadan, dökmeden bir seçim kampanyası yürütmesini arzuladıklarını söyledi. İstanbul seçiminin de bu şekilde gerçekleşmesini istediklerini belirten Seymen, sonrasında ülkenin ciddi sorunlarına karşı birlik beraberlik ihtiyacı doğrultusunda hareket edilerek daha refah dolu günlere ulaşılmasını umduklarını kaydetti.

Sarıeroğlu da "Birlik beraberlik olduktan sonra üstesinden gelinemeyecek hiçbir konu yok. Güçlü bir ülkeyiz geçmişimizle bugünümüzle. İnşallah yarınımızda da aynı şekilde güçlü olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Hep birlikte Türkiye'yiz"

Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi Ali İmran Bozdağ'dan oluşan Saadet Partisi heyeti de AK Parti'ye ziyarette bulundu.

Bayramların, gereği gibi hep beraber değerlendirildiğinde, karamsarlıkların izalesine dönük bir enerjiyle tamamlandığı günler olduğunu belirten Aydın, Türkiye'de, dünyada, İslam aleminde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için siyasilere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Türkiye'de iyi, doğru, güzel ve faydalı olan her şeyin bütün insanlık ve bütün mazlumlar için olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu ülkenin aleyhine olan, bu ülkenin güçsüzlüğüne vesile olan her şey de bütün mazlumların aleyhinedir, bütün insanların aleyhinedir." diye konuştu.

Ülke olarak birtakım ağır süreçler yaşandığını ifade eden Aydın, "15 Temmuz öncesi ve sonrası vesaire bütün bu yaşadıklarımız gerçekten büyük bir sorumlulukla hareket etmemiz gerektiğini ispat ediyor. Bu sorumluluklarla ülkemizin var olan karamsarlıklarının izalesine vesile olmamız gerektiğini gösteriyor. Tekrar bayramların ülkemize, insanımıza iyilikler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu ise Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği bugünden daha güzel, daha parlak. Bunun için 17 yıldır büyük sorumlulukla çalışıyoruz. Siz de ifade ettiniz, Türkiye kolay süreçlerden geçmedi. Özellikle bizlerin, 17 yıllık AK Parti iktidarındaki serüvenimize baktığımız zaman bir yandan mücadele edip diğer taraftan da reformlarla Türkiye'yi geleceğe güçlü adımlarla götürmeye çaba sarf ettik, bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Topluma pozitif şeyler verme konusunda hep birlikte sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Güzelliklerin altının çizildiği, yapıcı şekilde eksik varsa hata varsa onların iletilmesine açığız. Ortak akla, istişareye, diyaloga inanan bir partiyiz. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da güzel bir fotoğraf vardı. Tüm Türkiye bu fotoğraftan büyük bir memnuniyet duydu. Bugünkü bayramlaşmamızda da o fotoğrafın yansımalarını görüyoruz. Hep birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımız, zenginliğimiz. Siyaset içerisinde rekabet barındırıyor, doğasında var. 82 milyon vatandaşımıza daha pozitif, güzel sözlerle moral, motive edici hal ve tavırlar içerisinde olmak önemli. İnşallah hep birlikte, güçlü Türkiye olarak, 82 milyon olarak yolumuza devam edeceğiz."

İttifakların katılacağı açık oturum önerisi

Saadet Partisi'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyeti AK Parti'ye geldi.

Yelis, 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu, parti olarak o zaman İstanbul'da 52 bin oy aldıklarını, 31 Mart seçimlerinde ise 104 bin oya ulaştıklarını, Türkiye genelinde de yüzde 2 civarında oy aldıklarını söyledi. Yelis, "Seçimlerde 13 bin oyla başkanlık el değiştirince siyasetteki üzerimize düşen görevler daha da arttı. Biz son 31 Mart'ta da 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı lehine aday çıkarmamıştık. İstanbul'da da yarı ilçelerde aday çıkarmamıştık. İnşallah bu seçim hayırlı olur." dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılması planlanan televizyon programına değinen Yelis, "Bu seçimin sadece İstanbul ile ilgili sonucu olmayacak, Türkiye siyasetiyle ilgili de sonucu olacak, inşallah hem Cumhur İttifakı bileşenleri hem de Millet İttifakı bileşenleri CHP, İYİ Parti, HDP, bu tarafta BBP, AK Parti ve MHP'nin adayının olduğu Türkiye genelinin de konuşulacağı bir açık oturum da olur." ifadelerini kullandı. Yelis, bunun bir temenni olduğunu dile getirdi.

Sarıeroğlu ise AK Parti ailesi olarak ilk günden itibaren sandıklarda yaşanan usulsüzlüklerin tespitiyle alakalı çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda sandıkların tekrar sayılmasını istediklerini hatırlattı.

Başvuruları neticesinde sandıkların sadece yüzde 10'unun yeniden sayıldığını ifade eden Sarıeroğlu, aradaki farkın 27 binlerden 13 binlere düştüğünü söyledi. Geçersiz oyların da çok yüksek olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bizim talebimiz yerine gelmiş olsaydı bir seçim yenilemesi değil şu anda o sandıkların sayımıyla sonuçlanmış bir süreç olacaktı. Ama tabii itiraz edildi ve sandıkların tamamının sayılmasıyla ilgili talebimiz reddedildi. Sonrasında da YSK tarafından ramazan ayının ilk günlerinde seçim yenilenmesiyle alakalı hukuki olarak yaptığımız süreçlerin sonrasında seçim kanununun vermiş olduğu süreçler çerçevesinde hukuki süreç gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

Sarıeroğlu, başkanlığın bir taraftan alınıp diğer tarafa verilmediğini, demokratik bir sürecin işletildiğini söyledi.

Açık oturum konusunda görüşmelerin partilerin ilgili birimleri arasında yürütüldüğünü belirten Sarıeroğlu, "Bu bağlamda sizin öneriniz basında yer bulacaktır diye düşünüyorum. Partiler arasında herhalde ilgili birimlerde yine bu konuyla alakalı bir değerlendirme olur ama şu anda esas olan İstanbul seçimleri. İstanbul yerel seçimi olarak bakmamız gerekiyor sürece." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye 17 yılda çok güçlü bir ekonomi haline geldi"

HÜDE PAR heyeti adına konuşan Genel Sekreter Şehzade Demir, İstanbul seçimlerinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin içine sinecek bir seçim sürecinin yaşanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Halkın özgür iradesinin yansıyabileceği ve adil şeffaf bir seçim olmasını dileyen Demir, Parti liderlerinin birleştirici, bütünleştirici mesajlar vermesi gerektiğini ifade etti.

Aile kurumunda meydana gelen sorunlara değinen Demir, son yıllarda mevzuata dahil edilen bazı konuların toplumsal yapıyı derinden bozduğunu savundu. Demir, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, topluma uymayan mevzuatın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de halkın en fazla meşgul olduğu gündemin ekonomik problemler olduğunu ifade eden Demir, acil eylem planı noktasında ekonomiye yönelmek gerektiğini dile getirdi.

Sarıeroğlu ise 17 yıldır olduğu gibi şu anda da yoğun olarak ülke meseleleriyle alakalı düzenlemelerin yapıldığı bir dönem yaşandığını belirterek, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana reformların partisi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 17 yılda çok güçlü bir ekonomi haline geldiğini belirten Sarıeroğlu, "Türkiye, sağlam bir ekonomi üzerinde yükselmiş olmasaydı ağustos ayından itibaren yaşadığımız saldırılara karşı bu kadar güçlü bir duruş sergileme imkanı olmayabilirdi." dedi. Manipülasyonlara, algılara dayalı olarak döviz konusunda yapılan spekülasyonların vatandaşların malumu olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "17 yıldır gündemimizde enflasyon, döviz vesaire yoktu. İnşallah bundan sonra da olmayacak." ifadelerini kullandı.

Ailenin en hassas oldukları konular olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Politikalarımızın temeline aileyi koyuyoruz. Aile güçlü olursa biz Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık ve daha sağlam olacağına inanıyoruz. Şu anda TBMM'de çalışmalar var. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz bünyesinde bahsettiğiniz hususlarla ilgili bir tarama çalışması, değerlendirme çalışmasının yapıldığı alt komisyonumuz var, Kayseri Milletvekilimiz Avukat Hülya Nergis başkanımızın koordine ettiği. Bu anlamda çalışmaların daha da iyileşmesi anlamında, kadınlarımızın aile ve diğer konular arasında denge kurabilecekleri sistemin inşallah daha da güçlendirilmesi anlamında yolumuza devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'ye DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de ziyarette bulundu. ANAVATAN heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere 19 Mayıs'da Samsun'da çekilen siyasi parti liderlerinin yer aldığı fotoğrafı hediye etti.

